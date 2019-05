Mulher encontrada morta depois de vídeo íntimo ser partilhado no WhatsApp da empresa

Verónica teve uma relação amorosa com um colega de trabalho na fábrica da Iveco, em Espanha. Em 2014 terminou a relação com o homem e este, passado 5 cinco anos, terá partilhado um vídeo íntimo da mulher com toda a empresa através do WhatsApp. A mulher de 32 anos pôs fim à própria vida e agora todos os 2.500 funcionários da empresa podem vir a ser acusados de ter tido responsabilidades na morte de Verónica. A procuradoria-geral espanhola já está a investigar o caso.





Nos dias que seguiram à divulgação do vídeo, a mulher começou a ser reconhecida pelos colegas de trabalho pelo vídeo. Segundo um dos colegas, que falou em anónimo ao jornal El Español, os trabalhadores apontavam para a mulher, identificando-a como a que aparecia na gravação partilhada um pouco por toda a empresa. As suas colegas mais diretas afirmaram ao El Mundo que a mulher que estava sempre "alegre e muito positiva" começou a apresentar-se com um ar "triste".



Verónica, que trabalhava na linha de montagens da empresa desde 2006 e tinha dois filhos, um de nove meses e outro de quatro anos, dirigiu-se aos Recursos Humanos da empresa para obter ajuda e tentar evitar que o vídeo fosse visto pelo seu marido. No entanto, a empresa não pareceu disposta a implementar um plano de ação e ajudar a mulher, sugerindo a Verónica que apresentasse queixa na polícia. No entanto a sugestão não foi aceite já que o objetivo era tentar restringir ao máximo a divulgação do vídeo e não aumentar as proporções do caso.



A acompanhar a reunião entre a mulher e os recursos humanos da empresa estava o sindicato CCOO — Confederación Sindical de Comisiones Obreras-Inicio. Depois da morte da mulher, a CCOO anunciou que iria denunciar a Iveco Espanha à Inspeção do Trabalho por não ter levado a cabo o protocolo interno referente ao assédio sexual.



Na sexta-feira passada, o vídeo chegou às mãos da cunhada de Verónica, que trabalha na Iveco, que o mostrou ao irmão. Quando Verónica soube que o vídeo tinha chegado ao seu marido, terá tido um ataque de ansiedade e foi levada para casa ainda durante o horário laboral. No dia seguinte, sábado, foi encontrada morta. "Foi fatal. Acredito que o foi por imaginar o que a esperava em casa", explicou uma companheira ao jornal El Mundo.



No sábado, 25 de maio, a Polícia Nacional começou a investigar o caso, depois de saber da existência do vídeo. E anunciou, esta terça-feira, 27, que os 2.500 trabalhadores da Iveco podem vir a ser acusados como responsáveis pela morte de Verónica, ao abrigo da lei espanhola que criminaliza a revelação de segredo. A pena para este crime é entre três meses a um ano de cadeia para "quem, sem autorização da pessoa afetada, divulgue, revele ou ceda a terceiros imagens ou gravações audiovisuais (...) quando a divulgação humilhe gravemente a sua intimidade pessoal".



De acordo com a organização sindical, como a empresa estava ao corrente da situação da trabalhadora desde 23 de maio e não tomou qualquer medida preventiva, teve um papel preponderante na morte da mulher. No entanto, a empresa garantiu ao jornal El Mundo que acionou o protocolo comum para estas situações e que ofereceu a Verónica a possibilidade de mudar o seu posto de trabalho ou de entrar em baixa médica, mas refere que a trabalhadora se recusou.



As colegas mais diretas de Verónica contam que a mulher comentou com elas que iria ser transferida para uma outra secção e que faria o horário da manhã, deixando de fazer horários rotativos.



As autoridades irão tentar apurar o grau de culpabilidade de cada um dos trabalhadores que partilhou o vídeo de Verónica, podendo, cada qual, ser considerado parcialmente responsável pela morte da mulher. A empresa já disse lamentar toda a situação, mas que não iria comentar mais o sucedido com os meios de comunicação ou emitir qualquer outra declaração.



"Foram companheiros que pensavam que era uma brincadeira e que não fazia mal. Gente que ela conhecia há muito tempo, mas é gente má, tóxica", disse Nerea, da Iveco, ao El Mundo. Esta terça-feira, cerca de 300 trabalhadores da empresa manifestaram-se frente às instalações da mesma por Verónica. Esta ação deve repetir-se ao longo da próxima semana para impedir que a situação se volte a repetir.



Numa entrevista para a revista oficial da Iveco de março de 2012, citada pelo El Español, Verónica era citada dizendo: "Trabalhar com colegas agradáveis faz com que passes um dia mais tranquilo". A mulher lamentava a situação da empresa na altura, por estar a sofrer com a crise. Na revista aparecia sorridente, com os colegas por trás, também com sorrisos na cara. Terão sido alguns desses "colegas agradáveis" que partilharam entre si o vídeo e apontaram para Verónica.







O vídeo tinha sido gravado uns anos antes, antes de Verónica casar e ter filhos. Mas cinco anos depois um colega de trabalho com quem a mulher tinha mantido uma relação terá começado a divulgar o vídeo através de grupos do WhatsApp da empresa de camiões da Iveco, em Madrid, segundo o El Mundo. A procuradoria está também a investigar a hipótese de o vídeo ter sido partilhado pela mulher e esta ter perdido o controlo do mesmo.