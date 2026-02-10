Venezuela: Forças dos EUA apreendem no Índico petroleiro da "frota fantasma" russa

Petroleiro, que terá partido da Venezuela a 3 de janeiro, "violou a quarentena para embarcações sancionadas imposta pelo Presidente Trump nas Caraíbas".
Os Estados Unidos informaram esta terça-feira que apreenderam no Oceano Índico o petroleiro "Aquila II", que consta da sua lista de sanções da "frota fantasma" russa.
"Na noite passada, as forças militares dos Estados Unidos realizaram uma interceção e abordagem sem consequências do 'Aquila II' na área de responsabilidade do Comando Indo-Pacífico", afirmou o Departamento de Defesa nas redes sociais.
"Nada impede o Departamento de Defesa na defesa da nossa pátria, mesmo em oceanos do outro lado do mundo", salientou.
O petroleiro, que terá partido da Venezuela a 3 de janeiro, "violou a quarentena para embarcações sancionadas imposta pelo Presidente (Donald) Trump nas Caraíbas. (...) Fugiu [e] nós seguimo-lo. O Departamento de Defesa seguiu-o e caçou desde as Caraíbas até ao Oceano Índico", relatou.
O Departamento sublinha que "nenhuma outra nação no planeta Terra tem a capacidade de impor a sua vontade em qualquer lugar".
O navio, ostentando as bandeiras grega e panamiana, "está implicado na exportação de crude russo sancionado, proveniente de portos no Mar Negro, no Mar Báltico e na região do Pacífico", conforme a base de dados de sanções.
O 'Aquila II' é um dos 16 petroleiros que deixaram a Venezuela apesar do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos e usava o nome falso de 'Cape Blader', segundo Washington.
