Nicolás Maduro ordenou a todo o pessoal diplomático da Venezuela nos EUA que regresse, caminhando para um corte total de relações diplomáticas com os Estados Unidos.

A tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, após o Donald Trump reconhecer Juan Guaidó como presidente de Estado interino venezuelano. Desta vez, Nicolás Maduro ordenou a todo o pessoal diplomático da Venezuela nos EUA que regresse, caminhando para um corte total de relações diplomáticas com os Estados Unidos.



"Garanto-vos que o Governo continuará a governar", atira Maduro, considerando que os EUA querem "impor um Governo de palhaços". "O que a direita venezuelana fez foi uma palhaçada", atira Nicolás Maduro.



"Creio que tenho a experiência, como sete anos de ministro dos Negócios Estrangeiros e seis de Presidente, para ler corretamente cada palavra, cada expressão, cada ato. Posso ver nas palavras de Mike Pence e Mike Pompeo muito desespero. Vejo muito ódio e loucura. Vejo que vão empurrar esta direita para os piores cenários de loucura", diz Maduro.



Além disso, Maduro agradece o apoio que tem sentido "dentro dos próprios EUA" à Venezuela: "Thank you very much por tanta solidariedad."



Os Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos (OEA), a maioria dos países da América Latina, à exceção de México, Bolívia, Nicarágua e Cuba -- que se mantêm ao lado de Maduro, que consideram ser o Presidente democraticamente eleito da Venezuela -, já reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.



Rússia, China, Turquia e Irão manifestaram também o seu apoio a Nicolas Maduro.



A União Europeia defendeu a legitimidade democrática do parlamento venezuelano, sublinhando que "os direitos civis, a liberdade e a segurança de todos os membros da Assembleia Nacional, incluindo do seu Presidente, Juan Guaidó, devem ser plenamente respeitados" e instando à "abertura imediata de um processo político que conduza a eleições livres e credíveis, em conformidade com a ordem constitucional".