Venezuela: Diplomata afastado da embaixada em Lisboa diz que agiu por motivos éticos

"Tratou-se de uma decisão pessoal, motivada por razões éticas e morais", disse hoje à Lusa Victor Liendo Muñoz, frisando que "não podia manter-se indiferente perante aquilo que está a acontecer na Venezuela".



Numa mensagem registada em vídeo divulgada na terça-feira e difundida através da conta da rede social Twitter de Francisco Sucre, presidente da Comissão de Política Externa, Soberania e Integração da Assembleia Nacional da Venezuela, Víctor Liendo Muñoz reconheceu o chefe do parlamento e autoproclamado Presidente Juan Guiado.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Otro funcionario diplomatico que se pone del lado del Gobierno Legitimo del Presidente Juan Guaido y de la Constitucion! Segundo Secretario de nuestra Embajada en Portugal Victor Simon Liendo Muñoz Seguimos avanzando! <a href="https://t.co/gCBELcKIVC">pic.twitter.com/gCBELcKIVC</a></p>— Francisco Sucre (@fcosucre) <a href="https://twitter.com/fcosucre/status/1100720048669450240?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de fevereiro de 2019</a></blockquote>

Na sequência da tomada de posição do diplomata - que se encontra em Portugal há dez anos - a embaixada da Venezuela em Lisboa comunicou que o segundo secretário terminou funções no dia 18 de fevereiro.



"Informa-se que o senhor Víctor Liendo Muñoz foi notificado sobre o fim das suas funções como segundo secretário nesta Embaixada na segunda-feira 18 de fevereiro", indica a nota enviada à agência Lusa, na quarta-feira.



Na conta Twitter, Francisco Sucre emitiu um apelo direto aos diplomatas venezuelanos para reconhecerem "a autoridade de Juan Guaidó como Presidente encarregado".



Entretanto, no dia 19 de fevereiro, e numa decisão que abrangeu diversos países, Juan Guaidó designou José Rafael Cots Malavé como "novo embaixador" para Lisboa, mas o eventual processo de substituição ainda permanece por esclarecer.



No passado dia 21, o ministro dos Negócios estrangeiros português disse que o Executivo de Lisboa aguarda que a Assembleia Nacional venezuelana comunique formalmente a intenção de alterar o representante diplomático em Portugal para depois tomar uma decisão.



"Aguardamos que a Assembleia Nacional venezuelana, querendo, nos comunique formalmente a decisão que terá tomado para examinarmos então, à luz do direito internacional, e também da nossa própria posição" a resposta a dar, disse Augusto Santos Silva.



Na sexta-feira, o embaixador da Venezuela em Portugal, Lucas Rincón, afirmou que Juan Guaidó "não é nenhum Presidente", e garantiu que "respeita" e tem "boa relação" com o Governo português.



A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos do chefe de Estado, Nicolás Maduro.



A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.