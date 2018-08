Um avião chinês falhou a aterragem numa pista do aeroporto de Manila, Filipinas, durante uma tempestade, acabando por se imobilizar numa zona relvada sem causar feridos entre os 157 passageiros e oito tripulantes.Os passageiros e a tripulação do Xiamen Air Flight 8667 foram levados para um terminal do aeroporto, onde receberam cobertores e comida antes de serem levados para um hotel, disseram as autoridades filipinas. O porta-voz da Autoridade de Aviação Civil das Filipinas, Eric Apolonio, explicou que o avião Boeing 737 terá "saltado" durante a aterragem.Um dos dois motores da aeronave parece ter sido danificado, disse outra autoridade do aeroporto. O avião tinha partido de Xiamen, uma cidade portuária na província de Fujian, na costa sudeste do Estreito de Taiwan.