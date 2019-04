O Vaticano exprimiu esta noite a sua "incredulidade" e "tristeza" quando um incêndio continuava a devastar a catedral Notre-Dame de Paris, "símbolo da cristandade, na França e no mundo".

"Exprimimos a nossa proximidade com os católicos franceses e com a população parisiense. Rezamos pelos bombeiros e por todos os que fazem o possível para enfrentar esta situação dramática", acrescentou em comunicado o porta-voz do Vaticano.