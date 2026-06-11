Nesta praia da Sardenha passou a ser proibido usar chapéus de sol

Autarquia explica que quer preservar o ambiente natural, pelo que as pessoas terão de pagar 10 euros para entrar na praia e só famílias com crianças ou idosos podem levar chapeú.

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A praia de Punta Molentis, na costa sudeste da Sardenha, em Itália, tem novas regras: é proibido o uso de chapéus de sol a pessoas entre os 10 e os 65 anos e é preciso pagar 10 euros para poder aceder ao areal. O objetivo é "proteger" o ambiente natural.



Chapéus de sol em praia italiana Frank May/picture-alliance/dpa/AP Images

“O ecossistema de Punta Molentis é um dos mais valiosos do nosso território, mas também um dos mais frágeis”, esclarece a câmara municipal em comunicado, invocando os incêndios de 2025 para explicar as medidas restritivas. “Os eventos climáticos excecionais reduziram a capacidade das dunas e colocaram habitats e a biodiversidade à prova“, pode ainda ler-se no texto publicado no site da autarquia. Em 2025 um incêndio de grande proporções atingiu esta praia que esteve fechada desde julho passado.

Está também proibida a instalação de tendas ou outras estruturas que façam sombra. As regras irão manter-se em vigor até ao final de outubro.

A medida não foi bem recebida pelos frequentadores da praia que questionam a desconsideração pela saúde dos banhistas. Nas redes sociais alguns apelaram ao boicote de Punta Molentis, enquanto outros disseram que simplesmente iriam para uma praia onde se pudessem proteger do sol em segurança.