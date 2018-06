Mário Vargas Llosa, de 82 anos, está internado no hospital Ruber Juan Bravo em Madrid após sofrer uma queda em casa durante a madrugada. O escritor peruano não tem nenhuma fractura óssea, mas apresenta um hematoma e um leve traumatismo cranioencefálico.O escritor relatou aos médicos da unidade hospitalar que a queda provocou-lhe uma "dor intensa no glúteo e na zona da coxa esquerda".O vencedor do Nobel da Literatura em 2010 permanece ainda no estabelecimento de saúde para "observação, acompanhamento e evolução do hematoma", embora esteja fora de perigo, segundo o jornal El Comercio e um comunicado do hospital.Vargas Llosa é o autor de obras como A Cidade e os Cães e, mais recentemente, Travessuras da Menina Má.