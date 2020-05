França pode ter quase três milhões de infetados pela Covid-19

Numa altura em que França é o sétimo país com mais casos de Covid-19 no mundo, com cerca de 180 mil infetados e 27 mil mortos causados pelo novo coronavírus, um estudo aponta que o vírus pode já ter chegado a três milhões de franceses. A percentagem de 4,4% da população infetada não chega, no entanto, aos números desejados para uma imunidade de grupo em França.

A análise, realizada pelo Instituto Pasteur e publicada esta quarta-feira na revista científica Science, revela que, em certas regiões de França como a capital Paris, a percentagem de infetados chega a ser de 9% e 10%.

O trabalho, realizado a partir da análise de dados de pacientes em hospitais, mostra que apenas 3,6% das pessoas com o vírus necessitaram de ser internados e que a percentagem de óbitos foi de 0,7%. O estudo indica também que o confinamento em França reduziu a taxa de transmissão da Covid-19 em 78%, com 4,4% da população infetada pelo novo coronavírus - o que equivale a cerca de 2,8 milhões de pessoas.

No entanto, investigadores alertam que, para ser atingida uma imunidade de grupo ao novo coronavírus no país, a percentagem de infetados em França tem de ser muito maior. "Cerca de 65% da população tem de ser imune se queremos controla a pandemia através da imunidade", revelam.

A imunidade de grupo refere uma situação em que suficientes pessoas numa população têm imunidade a uma infeção para que seja evitada a propagação de uma doença. Os dados foram analisados até ao dia 11 de maio, dia em que França cumpriu quase dois meses de isolamento no país.

"Como consequência, os nossos resultados mostram que, sem vacina, a imunidade de grupo por si só pode não ser suficiente para evitar uma segunda vaga de Covid-19 e o fim do confinamento", refere o estudo, acrescentando que vão continuar a ser necessárias medidas em França para evitar a propagação do vírus.

Esta quarta-feira, um estudo nacional em Espanha revelou que apenas 5% da população espanhola tinha sido infetada pelo vírus - cerca de 2,3 milhões de pessoas.