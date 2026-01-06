Uma portuguesa ficou ferida na sequência do acidente com dois autocarros em França

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Uma cidadã portuguesa ficou esta terça-feira ferida na sequência de um acidente com dois autocarros em Landes, sul de França, e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



O ministério comunicou à Lusa que está a acompanhar a situação através do Consulado Geral de Bordéus e garantiu que não há portugueses entre as vítimas mortais resultantes do acidente no sul de França, na fronteira com Espanha.

Segundo o presidente da câmara de Landes, citado pela imprensa francesa, duas pessoas morreram devido à colisão de dois autocarros - pertencentes às empresas Flixbus e Ovnitur - na autoestrada A63, em Landes, por volta das 07h00 locais (06h00 em Lisboa), que provocou um acidente em cadeia de cerca de 100 viaturas.

Há registo de centenas de feridos, segundo os meios de comunicação franceses.

"Os dois autocarros colidiram e ficaram bastante destruídos. Um deles estava quase vazio, com três ou quatro pessoas a bordo. O outro estava cheio, pelo que houve uma longa operação de evacuação", explicou o presidente do departamento de Landes, Gilles Clavreul.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas as autoridades acreditam que a chuva e o gelo na estrada terão estado na origem, numa altura em que França vive uma vaga de frio, com várias regiões sob alerta amarelo e laranja para a presença de neve e gelo, como é o caso do departamento de Landes.

