São 9h da manhã na Sala Bolonha, dia 15 de maio de 2018. A reunião começa com uma oração em silêncio entre as 15 pessoas presentes, e depois é distribuído pelas mesas um dossiê em que está desenhado um cenário de insolvência do Vaticano com data marcada para 2023. A sala gela, segundo se lê no mais recente livro do jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, Giudizio Universale (juízo final), lançado em outubro e que aconsultou na única versão disponível, em italiano.A novidade é haver um documento oficial onde esse cenário está escrito, porque o défice das contas do Vaticano já é falado há alguns anos. O pequeno Estado é tão esbanjador, pesado e ineficiente (e corrupto, dirão alguns) que as receitas da venda de bilhetes, selos, livros e bens nas suas lojas (farmácia, supermercado, bomba de gasolina, etc.) não chegam para pagar salários, prestações sociais, fornecedores e outras despesas correntes. Surge assim um défice. O único problema seria se as ofertas dos fiéis começassem a descer, e é isso que está a acontecer. Nuzzi fala em €51 milhões recebidos pelo Vaticano em 2018 dos fiéis, contra €101 milhões em 2006. E desses 51 milhões, 58% vão para as despesas correntes e para fundos que são usados em investimentos financeiros e patrimoniais.