A carregar o vídeo ...

O Papa Francisco revelou esta quinta-feira uma cruz com um colete salva-vidas que foi usado por um migrante, anónimo, que se afogou no Mar Mediterrâneo em julho. O gesto do papa deu-se depois de ter pedido o fecho dos campos de detenção de migrantes na Líbia, considerando-os espaços de tortura e escravidão.

Francisco fez da defesa dos migrantes e refugiados um ponto-chave do seu pontificado. Os seus comentários foram proferidos perante um grupo de refugiados, que incluía crianças e mulheres, trazidos a Itália pelo Vaticano de um campo em Lesbos.

"Como podemos falhar em ouvir os gritos de tantos irmãos e irmãs que preferem enfrentar um mar tempestuoso do que morrer lentamente em campos de detenção líbios, sítios de tortura e escravatura ignóbil?", questionou o Papa.





A cruz abençoada pelo Papa

Mais de 5 mil refugiados e migrantes estão detidos em 19 campos na Líbia, alguns controlados por grupos armados. Um número desconhecido de pessoas encontra-se em centros dirigidos por traficantes, segundo as Nações Unidas.

Segundo grupos de defesa dos direitos humanos, os abusos nestes campos somam-se, incluindo agressões e trabalhos forçados.

"Precisamos de um compromisso sério para esvaziar os campos de detenção na Líbia, avaliando e ativando todas as soluções possíveis", afirmou Francisco. Indicou ainda que a cumplicidade de instituições deve ser denunciada.

Em setembro, três pessoas foram detidas por suspeitas de torturar migrantes num centro de detenção na Líbia. Os três detidos foram descobertos num centro de registo de migrantes na Sicília.

Entre os detidos nos campos líbios, encontram-se pessoas trazidas pela Guarda Costeira Líbia, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados.

Mais de 1.100 migrantes morreram ou estão desaparecidos no mar depois de tentar atravessar o Mediterrâneo este ano, revelou a Organização Internacional para as Migrações.

Desde 2017, o número de travessias desceu muito devido aos esforços da UE. "O problema não é resolvido ao bloquear barcos", criticou Francisco, frisando que assim, as pessoas ficam à mercê de traficantes de seres humanos sem escrúpulos.