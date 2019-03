O Papa Francisco afastou a mão sempre que os fieis tentavam beijar o seu anel, durante uma visita ao santuário de Loreto.

Uma longa fila de pessoas preparavam-se para conhecer o Papa Francisco no santuário de Loreto, ajoelhando-se e beijando-lhe a mão. Quando o momento chegou, e os fiéis tentaram beijar o anel do pescador, o Santo Padre afastava a sua mão.



O momento ficou gravado e já se tornou viral nas redes sociais. Alessandro Gisotti, porta-voz do Vaticano, frisou que "ele está a garantir que os fieis interagem com ele e não o tratam como uma relíquia sagrada". "A questão é que o anel do pescador é um símbolo do poder. É por isso que o Papa não gosta desse gesto de reverência e submissão. Vai contra a mensagem que ele quer transmitir", acrescentou.



Também Austen Ivereigh, que escreveu a biografia de Francisco, veio em sua defesa: "Ele é o vigário de Cristo, não o imperador romano", referiu.



Contudo, nem todos gostaram do gesto, considerando uma afronta à tradição. O site Rorate Caeli escreveu no Twitter: "Francisco, se não quer ser o vigário de Cristo, então sai daí!" Já o site católico LifeSiteNews classificou o episódio como "perturbador".