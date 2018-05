"Foi um dos ataques mais hediondos a que já se assistimos na história das escolas do Texas". Foi assim que o governador Greg Abbott descreveu o ataque numa escola em Santa Fé, que matou dez pessoas e deixou outras dez feridas.Dimitrios Pagourtzis é o principal suspeito do ataque, tendo sido detido pelas autoridades. O jovem de 17 anos, filho de um grego que chegou aos EUA no ano 2000, terá confessado às autoridades que tencionava suicidar-se, mas que acabou por se entregar às autoridades por não ter tido coragem para pôr termo à vida.Um rapaz de 16 anos que diz considerar Dimitrios Pagourtzis como amigo diz que o suspeito do tiroteio no Texas está interessado em armas de fogo e videogames de simulação de guerra, mas que nunca falou em matar pessoas.Imagens divulgadas nas contas de Pagourtzis em várias redes sociais, publicadas por vários meios, mostram este jovem com armas, símbolos nazis e uma camisola com o lema Born to Kill (‘Nascido para Matar’, em inglês). Segundo o New York Times, existem diários com planos de tiroteios.À ABC13, um estudante que conhecia o atirador disse que o achava "calmo" e que nada fazia prever a tragédia. Mas, acrescentou, Dimitrios seria vítima de bullying.O jovem era estudante da escola que atacou, a Santa Fe High School. Fazia parte da equipa de futebol e integrava, ainda, o grupo de dança de uma Igreja Ortodoxa local, segundo a AP.O incidente aconteceu cerca de três meses depois de um outro num liceu em Parkland, na Florida (sul dos Estados Unidos), onde um jovem de 19 anos abateu a tiro 17 alunos e funcionários.