Yorgen Fenech, um dos homens mais ricos de Malta, foi acusado de cumplicidade no homicídio da jornalista Daphne Caruana Galizia. O crime ocorreu em 2017 e Galizia morreu depois de uma bomba colocada no seu carro ter explodido.

A investigação à morte da jornalista que investigava casos de corrupção criou uma crise política em Malta e levou ao anúncio de demissão por parte do primeiro-ministro Joseph Muscat.

Fenech deu-se como inocente na acusação de cumplicidade no homicídio e outras acusações relacionadas com o caso, como participação em gangue e conspiração para causar uma explosão, relata a Reuters.

O empresário de 38 anos foi levado a tribunal quase dois anos depois de três homens terem sido acusados de fazer explodir a bomba que matou Caruana Galizia a 16 de outubro de 2017. Os três suspeitos deram-se como inocentes e aguardam julgamento. "A verdade surgirá", afirmou Fenech aos jornalistas.

A família de Caruana Galizia emitiu um comunicado depois de Fenech ter sido acusado. "Esperamos que o primeiro-ministro deixe o cargo, e o parlamento, com efeitos imediatos para permitir uma investigação livre e completa ao seu papel e ao de Keith Schembri [o seu antigo chefe de gabinete] no homicídio de Daphne", afirmaram.

Este mês, Melvin Theuma foi detido devido a um caso de lavagem de dinheiro e admitiu à polícia que tinha sido o intermediário no homicídio de Caruana Galizia, propondo dar informação em troca de um perdão. O governo de Malta aceitou o seu pedido, mas recusou um requerimento no mesmo sentido interposto por Fenech, indica a Reuters.

O empresário disse que podia dar mais informação acerca do crime e corrupção cometida por Schembri e pelo antigo ministro do Turismo, Konrad Mizzi. Ambos demitiram-se esta terça-feira. Schembri esteve detido dois dias mas acabou por ser libertado sem acusação.

Caruana Galizia tinha divulgado que Schembri e Mizzi possuíam empresas secretas no Panamá. Também relatou que outra empresa, a 17 Black, estava a ser usada como um veículo para depositar cinco mil euros por dia nas empresas do Panamá. Meses depois de Galizia ter morrido, a Reuters e o jornal Times of Malta descobriram que a 17 Black era de Fenech.

Ainda não há provas em como os fundos foram transferidos e Mizzi negou qualquer envolvimento com a 17 Black ou com a morte de Galizia.

Daphne Caruana Galizia, de 53 anos, morreu quando uma bomba colocada no seu carro explodiu. A bomba foi ativada a partir de um iate ao largo do porto de La Valletta, capital de Malta.

Yorgen Fenech foi detido num outro iate enquanto tentava deixar Malta. Passou a gestão das suas empresas de imobiliário, hotelaria e casinos ao irmão, um dia antes da detenção, recorda a Reuters.