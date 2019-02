Depois de dias de conflitos entre Índia e Paquistão, o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, anunciou que irá libertar esta sexta-feira o piloto indiano capturado por forças paquistanesas, como esforço para amenizar a crise entre os dois países vizinhos.

"Como gesto de paz, iremos libertá-lo amanhã", afirmou Khan no parlamento, em Islamabad, esta quinta-feira. "Apelo à Índia e a Narendra Modi [primeiro-ministro da Índia]que não faça escalar mais a situação. Não seria bom nem para a Índia, nem para o Paquistão, tendo em conta o tipo de armamento que os dois países têm."

A ordem surge depois de dois dias de conflitos na Caxemira, região disputada pelos dois países, que começaram com a morte de 300 jihadistas em território paquistanês por parte de caças indianos e que teve como resposta o abate de dois aviões indianos pelo Paquistão.

Na sequência do ataque de retaliação do Paquistão desta quarta-feira, foi capturado um piloto indiano – que os órgãos de comunicação do país identificam como sendo Abhinandan Varthaman. O Paquistão já havia proposto a libertação do piloto indiano em troca de menos tensão entre os dois países mas a Índia recusou, exigindo que o país vizinho se coloque do lado da luta contra o jihadismo.

A origem do primeiro ataque da Índia está num atentado suicida do grupo islâmico Jaish-e-Mohammed (JeM), a 14 de fevereiro de, na Caxemira Indiana, que provocou 42 mortes.