Madrasta condenada a prisão perpétua por matar enteado em Espanha

Ana Julia Quezada, a mulher espanhola que matou o seu enteado, Gabriel Cruz, foi condenada a prisão perpétua. É a primeira vez que uma mulher recebe esta pena em Espanha O jornal espanhol 20minutos explica que em Espanha não existe a figura de prisão perpétua, mas sim a de prisão permanente sujeita a revisão. Esta condenação é revista a cada intervalo de tempo, e decide-se se os reclusos devem continuar detidos ou se podem ser postos em liberdade. Esta pena foi introduzida em 2015. Para ser libertada, Ana Julia Quezada terá que ter cumprido pelo menos 25 anos de prisão.Quezada foi considerada autora de um homicídio com a agravante de ser familiar da vítima. Também foi condenada a cerca de seis anos de prisão por danos psicológicos aos pais de Gabriel, Ángel Cruz (com que mantinha um relacionamento amoroso) e Patricia Ramírez. Durante os próximos 30 anos, não pode aproximar-se do local onde vivem os pais de Gabriel, nem aproximar-se a menos de 500 metros. Terá ainda que pagar 250 mil euros a cada um.O menino de oito anos foi dado como desaparecido no dia 27 de fevereiro de 2018, depois de sair da casa da avó paterna, em Las Hortichuelas, para ir brincar com os primos. O seu corpo foi encontrado no domingo, dia 11 de Março, no porta-bagagens do carro conduzido pela namorada do pai, Ana Julia Quezada, em Vícar, junto à casa que partilhavam, a 60 quilómetros do local onde Gabriel desapareceu, em Las Hortichuelas.Durante onze dias, Gabriel foi procurado e Ana Julia fingiu sentir-se triste pelo sucedido, tendo participado nas buscas.