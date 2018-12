O seu editor-chefe, Miguel Henrique Otero, que está exilado em Espanha, disse esta sexta-feira, na última edição impressa do jornal, que a cessação da circulação é "uma consequência de anos de perseguição do Governo".



"O Governo não nos deu acesso a papel para fazermos o jornal", acusou.



"Este comportamento deixa em evidência a natureza autoritária e ditatorial do governo que não resiste a críticas porque não tem resposta às necessidades dos cidadãos", denunciou o editor-chefe.



O Governo venezuelano tem controlado o papel importado e entregue aos jornais há cerca de cinco anos, medida que segundo o El Nacional e a Associação Nacional de Jornalistas (CNP) beneficia apenas aqueles que são coniventes com a política do Governo.



Nos últimos tempos o jornal continuava ‘vivo’ graças a doações dos media locais e de vários países.



Na quinta-feira, o administrador do jornal, Jorge Makiniotis, afirmou que nos últimos 15 anos o jornal eliminou 600 empregos.



De acordo com a União Venezuelana de Imprensa, desde que Maduro chegou ao poder em 2013 mais de 100 publicações tiveram de fechar, incluindo 70 jornais.



"Estamos a falar do desaparecimento de cerca de 60% dos media que existiam em 2013", disse a União Venezuelana de Imprensa.

