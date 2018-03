UE prepara contra-medidas à decisão de Trump sobre taxas nas importações

Decisão surge depois do anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, que os EUA vão aplicar taxas às importações de aço e alumínio.

A União Europeia está a preparar medidas de retaliação contra empresas e marcas dos EUA, como a "Harley-Davidson, Bourbon e Levi's", após o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de aplicar taxas às importações de aço e alumínio.



"A União Europeia está a preparar contra-medidas sobre os direitos de produtos norte-americanos, incluindo a Harley-Davidson, Bourbon (a marca de whisky americana) e Levi's jeans", de acordo com declarações feitas pelo porta-voz do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá impor taxas às importações de aço (25%) e alumínio (10%), para apoiar os produtores norte-americanos e aumentar o número de postos de trabalho, protegendo a indústria siderúrgica do país.



"Não ficaremos sentados a ver, quando a indústria europeia e os postos de trabalho estiverem ameaçados", advertiu Juncker, alertando que "a Europa precisa de uma política comercial que se possa defender: não seremos ingénuos".



Jean-Claude Juncker já tinha afirmado, na quinta-feira, que lamentava a decisão de Donald Trump e garantiu que a União Europeia "reagiria de forma firme e proporcional para defender os seus interesses".



O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, disse, em declarações à agência France Presse, que existe "uma janela de oportunidade" para evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos.



Jyrki Katainen referiu que as contra-medidas europeias estão prontas "há já algum tempo" e que estão em conformidade com a Organização Mundial do Comércio, servindo para compensar as perdas potenciais para a indústria europeia, o segundo maior produtor de aço do mundo depois da China.



Os Estados Unidos importam 30 milhões de toneladas de aço por ano, sendo o maior importador do mundo, segundo dados do Ministério da Economia da Alemanha.