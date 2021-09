Depois de reduzir opções para apenas três modelos, Comissão Europeia propôs uma uniformização dos carregadores USB, com implicações para o sistema Lightning da Apple. Europeus gastam 2,4 mil milhões de euros por ano em carregadores.

UE abre guerra com a Apple e quer carregador USB para todos os equipamentos

Depois de mais de 10 anos na gaveta, a Comissão Europeia apresentou esta quinta-feira uma proposta para uniformizar carregadores de tipo USB na União Europeia em todos os equipamentos eletrónicos, abrindo uma guerra no setor tecnológico com a Apple, depois de uma redução inicial para apenas três modelos diferentes.

Em comunicado, a Bruxelas refere que este é um "passo importante" contra o lixo eletrónico e os inconvenientes para os consumidores de existirem carregadores diferentes que são incompatíveis entre os vários tipos de equipamentos, como telemóveis, tablets e headphones, mas refere que não foi alcançada ainda uma "solução completa", sendo por isso necessário "apresentar legislação para estabelecer uma solução de carregamento comum para todos os dispositivos relevantes".

Há 12 anos, desde 2009, que o tema tem vindo a ser abordado pela Comissão Europeia, que conseguiu reduzir o número de modelos no mercado europeu com um acordo voluntário entre as principais fabricantes de telemóveis na Europa, de cerca de 30 para apenas três: o USB 2.0 Micro B, o USB-C e o o sistema Lightning, utilizado exclusivamente por dispositivos Apple.