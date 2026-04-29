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Ucrânia: Seis mil milhões de euros do pacote de apoio destina-se a drones

Lusa 09:37
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A UE deu o aval ao empréstimo à Ucrânia após a Hungria ter levantado um veto de dois meses, imposto pelo antigo primeiro-ministro eurocético e nacionalista Viktor Orbán ter sido derrotado nas urnas, no dia 12.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta quarta-feira que seis dos 90 mil milhões de euros emprestados à Ucrânia se destinam a comprar drones.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia AP

“O primeiro pacote de defesa incidirá sobre drones provenientes e destinados à Ucrânia, num valor de cerca de seis mil milhões de euros”, disse Ursula von der Leyen, num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França).

Depois do financiamento de 90 mil milhões ter sido desbloqueado, Von der Leyen referiu que a primeira metade, 45 mil milhões euros, será desembolsada este trimestre, dois terços dos quais se destinam à defesa ucraniana.

“Enquanto a Rússia duplica a sua agressão, a Europa duplica o apoio à Ucrânia”, salientou.

A UE deu o aval ao empréstimo à Ucrânia após a Hungria ter levantado um veto de dois meses, imposto pelo antigo primeiro-ministro eurocético e nacionalista Viktor Orbán ter sido derrotado nas urnas, no dia 12.

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