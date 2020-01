O secretário do conselho de segurança da Ucrânia indicou que, na Internet, surgiu informação sobre terem sido detetados fragmentos de um míssil russo perto do local onde caiu um avião perto de Teerão, Irão . Está em cima da mesa a hipótese de o avião ter sido alvo de um ataque com explosivos.Segundo a Reuters, as possibilidades por detrás da queda do avião que serão investigadas incluem a de ato terrorista, míssil antiaéreo, colisão ou explosão no motor.A investigação vai incluir peritos que analisaram a queda do voo MH17 em 2014.Morreram 176 pessoas na sequência da queda do aparelho.