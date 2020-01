O avião da companhia aérea Ukrainian International Airlines que transportava 176 pessoas despenhou-se poucos minutos depois de ter levantado voo, matando todos os seus passageiros e tripulação. Desconhece-se ainda o que aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, em Teerão, com Ucrânia a colocar a hipótese de um possível ataque de um míssil russo e o Irão a indicar que a aeronave começou a arder momentos antes do acidente.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

Na viagem do Boeing 737-800 que tinha como destino a capital ucraniana, Kiev, seguiam pessoas de sete nacionalidades: entre as vítimas estão 82 iranianos, 63 canadianos, 11 cidadãos ucranianos (nove eram tripulantes), dez suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães. Estas são algumas das suas histórias.

"Falei com ela 20 minutos antes de o avião descolar"

Sheyda Shadkhoo tinha tirado três semanas de férias do seu trabalho em Toronto, no Canadá, para visitar a mãe e as irmãs em Teerão. As férias tinham terminado e estava prestes a voltar à América do Norte e ao seu marido, Hassan Shadkhoo.

"Falei com ela 20 minutos antes de o avião descolar", afirma Hassan à CBC. O marido revelou que Sheyda estava preocupada com as tensões entre Irão e os Estados Unidos depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter ordenado a eliminação do general iraniano Qassem Soleimani.

"Ela queria garantir-me que não iria começar uma guerra. Eu disse-lhe para não se preocupar. Nada ia acontecer. Ela disse-me: ‘Ok, eles estão a dizer-me para desligar o telefone. Adeus’. E foi isto", conta Hassan Shadkhoo.

Antes de entrar no avião, Sheyda publicou uma selfie na rede social Instagram na qual, segundo Hassan, expressa os seus medos. "Ela sabia. Olhem para a cara dela, olhem para o poema que escreveu", diz, apontando para as palavras que acompanhavam a foto.

"Estou a sair mas o que deixo para trás preocupa-me. Atrás de mim, atrás de mim. Estou assustada pelas pessoas atrás de mim", leu o marido.

Os recém-casados que viajaram até ao Irão para um segundo casamento

Saeed Khademasadi Tahmasebi, um engenheiro de 35 anos, e Niloofar Ebrahim, uma estudante de psicologia, apenas estavam em Teerão para recolher as fotografias do seu casamento. Enquanto amigos e família viajaram de volta para Londres após a cerimónia, o casal aproveitou mais uns dias na cidade antes de voltar a casa para iniciar uma vida a dois.

O casal havia casado em Londres por uma primeira vez e havia viajado até ao Irão para uma segunda cerimónia no seu país nativo. "É de cortar o coração. Eles estavam apenas em Teerão porque esperaram uns dias pelas fotografias do casamento", conta ao Telegraph o cunhado de Saeed, Amir.

"Todos nós voltámos a casa mais cedo e estávamos angustiados com a situação na região. Mas quando falámos com eles dez minutos antes de o avião descolar, pensámos que estava tudo bem. Depois ouvimos que o voo tinha corrido mal. É terrível, absolutamente terrível."

"Ela foi o amor da minha vida por 20 anos": Hamed ficou sem a mulher e a filha no acidente

Na mesma noite em que Trump ordenou a morte do general iraniano Qassem Soleimani, Parisa Eghbalian e a sua filha de nove anos, Reera, participavam na festa de noivado da irmã e tia destas, no Irão. As duas haviam viajado duas semanas antes desde Toronto e o marido e pai, Hamed Esmaeilion, esperava-as em casa.

"Fiz tudo. Limpei a casa, tinha acabado de comprar algumas flores e ir até ao aeroporto. E depois recebi as notícias horríveis", afirma o dentista e aclamado escritor persa à Bloomberg. A sua mulher e filha eram duas das 176 vítimas da queda do avião ucraniano na madrugada de quarta-feira.

"Ela foi o amor da minha vida durante 20 anos. Era uma mulher incrível e era muito, muito inteligente e sempre em cima do assunto", afirma Hamed. Os dois tinham chegado ao Canadá há nove anos e construíram família em Toronto, depois de se conhecerem na escola de uma pequena cidade do Irão, em 1995.

A família realizava viagens até ao Irão todos os anos, mas desta vez Esmaeilion optou por ficar em Toronto. Parisa havia tratado da viagem há quatro meses, muito antes das tensões entre Irão e EUA terem subido de tom. Devido às sanções impostas ao regime iraniano por norte-americanos, viram-se obrigados a conseguir voos através da Ukraine International Airlines, uma das poucas companhias aéreas que fazem serviço no país.