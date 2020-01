O avião ucraniano que caiu em Teerão, Irão, começou a arder momentos antes do acidente que matou 176 pessoas.

De acordo com a agência Reuters, esta informação consta do relatório preliminar já apresentado pelos investigadores iranianos.

O Boeing 737-800 tinha acabado de levantar voo em direção a Kiev quando se deu o trágico acidente.

O relatório da organização de aviação civil do Irão citou testemunhas que relataram ter visto que o avião estava a começou a arder assim que levantou voo.

O relatório indica que ao perceber que estava com um problema técnico, a aeronave começou a dirigir-se para o aeroporto mais próximo, mas acabou por cair.

O problema técnico ainda não foi especificado neste relatório, que também dá conta que o avião não pediu ajuda à central.

Até o momento, não é possível concluir se o problema técnico pode estar associado a uma falha mecânica ou a algum defeito nas peças.

Recorde-se que este acidente causou 176 mortos (83 iranianos, 63 canadianos, 11 iranianos, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos).

A aeronave caiu horas depois do lançamento de mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.