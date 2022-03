Ucrânia na União Europeia? A fila para entrar é longa

“Somos um país europeu e grande parte do nosso passado e seguramente do nosso futuro está na Europa.” “Somos um Estado europeu. O nosso país sempre pertenceu à cultura e ao espaço civilizado europeu.” As frases são idênticas, mas têm 50 anos de diferença. A primeira foi dita pelo então primeiro-ministro Mário Soares, no debate parlamentar em março de 1977, dias antes do pedido formal de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. A segunda foi proferida há dias pelo primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Garibashvili, no pedido formal de adesão à União Europeia (UE), feito quase ao mesmo tempo que o da Ucrânia sob invasão russa e o da Moldávia. No caso português, o processo de adesão durou oito anos – no destes três países do Leste, que com graus diferentes enfrentam uma ameaça existencial vinda da Rússia, o caminho a percorrer em direção à UE deverá ser ainda mais longo.