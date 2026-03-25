Ucrânia: Moldova declara estado de emergência no setor energético

O primeiro-ministro, Alexandru Munteanu, apelou à população para evitar "todo o consumo inútil" de energia, em particular "nas horas de ponta".

A Moldova decretou na terça-feira o estado de emergência no setor energético por 60 dias, a partir de hoje, após a interrupção de um importante fornecimento de eletricidade da Europa, na sequência dos ataques russos na Ucrânia.



Moldova declara emergência energética devido à crise na Ucrânia AP Photo/Aurel Obreja, File

O parlamento anunciou, em comunicado, ter aprovado a medida, adotada durante uma reunião de urgência do Governo.

O primeiro-ministro, Alexandru Munteanu, apelou à população para evitar "todo o consumo inútil" de energia, em particular "nas horas de ponta", e a permanecer unida, segundo o mesmo comunicado.

A Moldova, uma ex-república soviética, importa o essencial da eletricidade da Roménia, através de uma linha elétrica que passa pelo sul da Ucrânia.

Segundo as autoridades moldovas, os drones que caíram foram identificados na Ucrânia perto dessa linha e são necessárias "operações de desminagem" antes de as reparações poderem ser efetuadas, sem que haja estimativa do tempo necessário.

"Os ataques ocorridos durante a noite desativaram uma linha de fornecimento de energia a partir da Europa. As linhas alternativas estão utilizáveis, mas a situação é precária. A Rússia é a única responsável", disse a Presidente moldova, Maia Sandu, na rede social X.

Estas linhas alternativas utilizam ligações entre a Roménia e a Moldova, explicou o Governo no Telegram.

O ministério moldavo dos Negócios Estrangeiros condenou, por seu lado, as ações que "prejudicam a segurança energética regional" e "deixam em perigo" infraestruturas civis essenciais, de acordo com um comunicado.

A linha elétrica Issacea-Vulcanesti havia já sido atingida no final de janeiro, durante perturbações na rede elétrica ucraniana que provocaram cortes de corrente, alternadamente, na Moldova e na Ucrânia.

A capital moldova, Chisinau, e outras cidades estiveram privadas de eletriciadde durante várias horas, enquanto o trânsito e as passagens fronteiriças eram controlados manualmente.

A Moldova produz eletricidade, mas depende também de importações, sobretudo da Roménia.

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