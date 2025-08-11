Sábado – Pense por si

Mundo

Morreu o candidato presidencial da Colômbia baleado há dois meses

Luana Augusto
Luana Augusto 11 de agosto de 2025 às 16:06
As mais lidas

Miguel Uribe estava internado, depois de ter sido baleado três vezes por um jovem de 15 anos.

Morreu esta segunda-feira, em Bagotá, Miguel Uribe Turbay. O candidato à presidência da Colômbia havia sido e, depois de meses de internamento, acabou por não resistir aos ferimentos.

GDA via AP Images

O atirador - um jovem de 15 anos que acabou detido - disparou pelo menos oito tiros contra Turbay, enquanto ele realizava uma ação de campanha no bairro de Modelia, em Bagotá, e três das balas atingiram a cabeça do senador. Após os disparos foi de imediato assistido pelos seus guarda-costas. Na sequência do tiroteio, a polícia deteve seis pessoas.

Turbay, que era um dos favoritos na corrida presidencial, foi transportado para a Fundación Santa Fe, em Bogotá, e submetido a uma cirurgia, depois da qual permaneceu sempre internado. No entanto, o seu estado de saúde piorou durante este fim de semana, e acabou mesmo por não resistir.

"Terminados os procedimentos neurocirúrgicos e à perna esquerda, foi transferido para os cuidados intensivos para estabilização pós-operatória. Está em estado extremamente grave e o seu prognóstico é reservado", indicava o relatório médicos após a cirurgia de emergência a que foi submetido.

Turbay, de 39 anos, era candiato pelo partido de direita Centro Democrático à presidência, para as eleições de 2026. Este partido foi fundado por Álvaro Uribe, que foi recentemente condenado a 12 anos de prisão domiciliária por suborno e fraude.

O senador nasceu a 28 de janeiro de 1986. Era filho de Diana Turbay, uma jornalista que foi sequestrada e assassinada em 1991 a mando de Pablo Escobar, e neto do ex-presidente colombiano Julio César Turbay. Apesar de partilhar o mesmo nome com Álvaro Uribe, não possuem qualquer relação familiar.

 Era casado com María Claudia Tarazona, com quem partilhava um filho.

“Serás sempre o amor da minha vida. Obrigada por uma vida cheia de amor, obrigada por seres um pai para as meninas, o melhor pai para o Alejandro”, escreveu a mulher na rede social Instagram.

Menor tenta assassinar candidato presidencial colombiano
Leia Também

Menor tenta assassinar candidato presidencial colombiano

Tópicos Tiroteios Polícia Prisão Cirurgia Colômbia Centro Democrático Pablo Escobar Álvaro Uribe
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Morreu o candidato presidencial da Colômbia baleado há dois meses