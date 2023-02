Ucrânia lança nota para assinalar o primeiro ano de guerra

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O banco central da Ucrânia vai lançar uma nota, esta quinta-feira, que marca o primeiro aniversário da invasão russa.





A nota vale 20 hryvnia (cerca de 51 cêntimos). De um lado, está uma imagem de três soldados a segurar uma bandeira da Ucrânia; do outro, duas mãos atadas com corda, numa alusão aos crimes de guerra que a Ucrânia atribui à Rússia. Moscovo nega essas alegações."Para assinalar o aniversário da guerra, decidimos lançar uma nota comemorativa que vai mostrar num pequeno pedaço de papel um ano de emoções, padrões, conteúdo e coisas icónicas", explicou Andriy Pyshnyi, governador do banco nacional da Ucrânia, à agência noticiosa Reuters.A mesma fonte indica que o banco tem trabalhado no sentido de evitar o afundamento da economia e para manter a estabilidade. Devido à ajuda externa, as reservas da Ucrânia chegaram a 30 mil milhões de dólares.Serão lançadas 300 mil notas comemorativas no sistema bancário ucraniano. Segundo o banco central, esta nota foi desenhada e produzida ao longo de oito meses e seguir-se-ão novas notas para celebrar a vitória e a reconstrução da Ucrânia."Ao longo deste ano, os ucranianos descobriram a sua força, a sua importância, a sua capacidade não só de resistir mas de vencer, para vencer sem perdoar um único crime militar, uma única casa destruída", afirmou Andriy Pyshnyi. "Esta vitória custará muito mas vai acontecer e será nossa."