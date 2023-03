Ucrânia e o megadesastre ambiental em curso

Rios contaminados, solos envenenados, reservas naturais reduzidas a crateras: as Nações Unidas estão preocupadas com o “legado tóxico” da guerra.

Dovhenke está deserta. Na pequena vila da região de Izium, praticamente nenhuma escola, casa ou qualquer outro edifício ficou intacto depois dos bombardeamentos russos. Localizada no Leste da Ucrânia, na fronteira entre Kharkiv e o Donbass e perto de uma autoestrada importante, a vila foi um dos alvos do exército russo no verão de 2022. Em junho, os satélites da empresa Maxar captaram os efeitos do bombardeamento russo na zona: onde outrora se via vegetação rica, agora há centenas de crateras de 40 metros de diâmetro. Além da tragédia das vidas humanas perdidas – na região, encontraram uma vala comum com mais de 400 corpos –, a guerra fez mais uma vítima silenciosa: o fértil ecossistema ucraniano.