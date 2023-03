Croácia conclui entrada no espaço Schengen

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Croácia concluiu este domingo a entrada no espaço Schengen europeu de livre circulação com a inclusão dos aeroportos croatas, depois de ter aderido em 01 de janeiro nas fronteiras terrestres e marítimas.







A partir de hoje, todos os voos da Croácia para os outros 26 países Schengen e vice-versa são tratados como "voos internos", de modo que os passageiros transitarão sem controlos fronteiriços para documentação.O ministério do Interior croata afirmou num comunicado que os nove aeroportos internacionais da Croácia começam hoje a implementar o novo sistema, observando que a proporção média do tráfego aéreo será de 70% de voos domésticos contra 30% internacionais, exceto no aeroporto de Dubrovnik, onde se dividem em partes iguais.A Croácia espera que o sistema simplificado aumente significativamente o interesse dos turistas em visitar o país.Os aeroportos croatas começaram em janeiro a efetuar as alterações necessárias para aderirem hoje ao espaço Schengen.Segundo a agência noticiosa Hina, o aeroporto de Zagreb, o maior da Croácia, investiu um milhão de euros para adaptações técnicas e de infraestruturas ao novo sistema, e o aeroporto da cidade adriática de Zadar investiu 2,2 milhões de euros.