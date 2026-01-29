Ucrânia: Ataque aéreo russo causa três mortos na região de Zaporijia

A Rússia continua a atacar diariamente a Ucrânia, causando vítimas civis e afetando, em particular, as infraestruturas energéticas.

Ataques russos mataram três pessoas na região de Zaporijia, no centro-leste da Ucrânia, anunciou o governador local.



Ataque aéreo russo causa três mortos na região de Zaporijia AP

"Os russos realizaram ataques com drones contra bairros residenciais de Vilniansk (...). Duas mulheres e um homem foram mortos, e outro homem ficou ferido", escreveu Ivan Fedorov na plataforma de mensagens Telegram.

"Habitações foram destruídas e deflagraram incêndios", acrescentou.

Delegações da Ucrânia e da Rússia reuniram-se na semana passada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Estas foram as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscovo e Kiev sobre o plano norte-americano para a resolução do conflito. As discussões devem ser retomadas no domingo, ainda em Abu Dhabi.

Na madrugada de quarta-feira, os ataques causaram três mortes no país, incluindo duas nos subúrbios de Kiev, de acordo com as autoridades locais.

O saldo de um ataque russo com drones, na terça-feira, contra um comboio de passageiros no leste da Ucrânia subiu para seis mortos, contra cinco anteriormente relatados, informou na quarta-feira à noite a procuradoria de Kharkiv.

De acordo com um relatório da missão de monitorização dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, publicado no início de janeiro, cerca de 15 mil civis ucranianos foram mortos e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

O ano de 2025 foi o mais mortífero desde 2022, com mais de 2.500 civis mortos, de acordo com o documento.