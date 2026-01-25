Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 19:16

Ucranianos vivem com frio e sem energia elétrica ou aquecimento após recentes ataques russos

Os ucranianos estão a passar por um inverno rigoroso, depois de repetidos ataques russos à infraestrutura energética terem deixado muitos sem aquecimento e eletricidade. Mais de 1.500 prédios de apartamentos em Kiev ainda estão sem aquecimento, com temperaturas de -10 °C, após o último ataque durante a noite.

