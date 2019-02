O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, assumiu esta quinta-feira que não há "avanços decisivos à vista" no impasse da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), após ter-se reunido com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em Bruxelas.

"Encontrei-me com a primeira-ministra Theresa May para tentar ultrapassar o impasse no ‘Brexit’. Ainda não há avanços decisivos à vista. O diálogo continuará", escreveu o político polaco na sua conta na rede social Twitter, minutos depois do final do encontro com a líder do Governo britânico.