Segundo o site Gizmodo, a Polícia de Londres ainda não encontrou as mulheres.

Duas turistas tailandesas registaram em vídeo as mulheres que roubaram a carteira a uma delas, em Londres. Uma das turistas estava a gravar com um selfie stick, e acabou por "apanhar" as ladras.As turistas acabaram por partilhar as imagens no Facebook. Nelas, vêem-se as turistas junto a uma passadeira e duas mulheres atrás. Olham para a mala da turista e, rapidamente, uma delas retira a carteira enquanto outra a cobre com uma mala preta. Finalmente, a carteira muda de mãos de novo, para uma terceira ladra. Depois, afastam-se.