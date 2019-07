Jeffrey Epstein, um bilionário norte-americano, foi detido em Nova Iorque e pode ser condenado a uma pena de 45 anos. As acusações? Tráfico de menores para fins sexuais e conspiração para o tráfico.

Esta não é a primeira vez que Epstein, que vale dois biliões de dólares, enfrenta a Justiça. Em 2007, evitou acusações que o poderiam fazer passar a vida na prisão através de um acordo com o procurador-geral dos EUA.

O tribunal defendeu que Epstein tinha gerido uma rede de tráfico humano para sexo que recrutava jovens menores. Por vezes, estas eram trazidas do estrangeiro para os EUA. Depois do acordo, Epstein deu-se apenas como culpado de procurar e pedir serviços de prostituição a uma menor de 18 anos na Flórida e passou 13 meses numa área privada de uma prisão, sendo registado como agressor sexual. As suas vítimas acabariam por não ser informadas do acordo e não poder recorrer, o que este ano foi considerado ilegal por um juiz.

As novas acusações remontam a 2002 e 2005, e afetaram dezenas de menores em Nova Iorque e na Flórida. Epstein será apresentado a tribunal segunda-feira, dia 8 de julho.

Segundo o site Daily Beast, pelo menos 40 menores foram levadas para a mansão de Epstein, em Palm Beach ou em Nova Iorque. O bilionário contava com a ajuda das assistentes – uma delas tinha um rolodex com os registos de menores. Muitas chegavam no jato privado do bilionário, iludindo as autoridades.

O bilionário pagava às vítimas para estas lhe darem "massagens", mas acabava por molestá-las ou abusar sexualmente delas. As jovens eram trazidas ao quarto de Epstein, que entrava e lhes dizia para se despirem. Podia forçá-las a sexo, com ele ou com uma mulher jovem a que chamava a sua "escrava sexual", indicam documentos do tribunal citados pelo Daily Beast. Algumas vítimas acabavam por recrutar outras raparigas para Epstein.

Uma das mulheres que o acusa, Virginia Roberts Giuffre, garantiu que Epstein oferecia a suas vítimas aos amigos – um deles, o príncipe André de Inglaterra, o que em 2015 foi negado pelo Palácio de Buckingham. Outro amigo de Epstein, que não foi relacionado com as acusações de sexo com menores, é Donald Trump.