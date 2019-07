A Associação Norte-Americana de Pediatras partilhou desenhos feitos por crianças detidas em centros para migrantes, nos Estados Unidos. Segundo a CNN, foram separadas dos pais e encontravam-se sob custódia do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Os três autores dos desenhos têm entre dez e onze anos. Nas folhas de papel, desenharam pessoas atrás de grades e guardas com armas.

Os desenhos foram feitos num centro humanitário católico no Texas, depois de as crianças terem sido libertadas pelo Serviço de Proteção de Fronteiras.





"O facto de estes desenhos serem tão realistas e horríveis dão-nos uma ideia do que estas crianças experienciaram", afirma Colleen Kraft, antiga presidente da associação de pediatras à CNN. "Quando uma criança desenha isto, diz-nos que ela sentiu que estava na cadeia."





Menina migrante presa nos EUA: Não se podia brincar ou tomar banho Numa entrevista à Associated Press, menina relata falta de comida e de condições no centro de detenção para migrantes em Clint, Texas. - Mundo , Sábado.

Apesar de ter pedido reuniões, os pediatras não conseguiram contactar com o serviço de fronteiras. Porém, a presidente da associação, Sara Goza, visitou dois centros de detenção, não tendo encontrado pediatras em nenhum. "A primeira coisa de que me apercebi quando entrámos foi o cheiro. Era o cheiro a suor, urina e fezes. Nenhum tempo passado nestas instalações é seguro para as crianças", relatou à CNN.

Porém, um responsável do Serviço de Fronteiras indicou que os agentes fazem um questionário sobre a saúde a cada migrante. Perguntam como se sentem, se tomam medicamentos, e se têm sintomas de doenças contagiosas como gripe ou varicela. Todas as crianças com menos de 17 anos recebem uma avaliação médica, que inclui um exame físico.