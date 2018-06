O indulto sugerido pelo presidente dos EUA seria inútil já que o activista pelos direitos humanos não tem nenhum crime a ser perdoado.

Donald Trump, o presidente dos EUA, deixou no ar a ideia de que poderia conceder um indulto póstumuo à lenda do boxe e dos direitos humanos Muhammad Ali. No entanto, Ali já foi perdoado há 47 anos pelo Supremo Tribunal norte-americano.



Donald Trump falava aos jornalistas antes de seguir para a cimeira do G-7 que se realiza no Canadá este fim-de-semana e onde o presidente norte-americano será um dos focos de debate, depois do anúncio de tarifas adicionais sobre o aço, o pedido de que a Rússia seja readmitida no G-7 ou a reunião com Kim Jong-Un, o líder da Coreia do Norte. Entre as declarações, o chefe-de-estado norte-americano referiu estar a avaliar "milhares de nomes" de pessoas a quem poderia ceder a clemência e atribuir um indulto presidencial.



Muhammad Ali (nascido Cassius Clay) é um dos nomes que Trump referiu. "Ele era, tipo, ele não era muito popular na altura, mas agora é muito popular", disse Donald Trump, citado pelo jornal The Guardian, acrescentando ainda: "Estou a pensar muito seriamente sobre isso [atribuir um indulto], e a alguns outros".



Ali era negro e muçulmano e recusou alistar-se no exército norte-americano durante a guerra do Vietname por considerar que não queria lutar por um país em que os seus direitos e os direitos das pessoas com a sua cor não eram reconhecidos. No entanto, os EUA não aceitaram a sua aplicação para ser dispensado por ser um objector de consciência e Ali foi condenado por ter fugido à recruta em 1967. Perdeu então o título de campeão mundial de pesos pesados de boxe.



Ali foi ainda condenado a cinco anos de prisão, mas recorreu da decisão do tribunal que o condenou e, em 1971, o Supremo Tribunal dos EUA anulou a sentença, afirmando que o Departamento de Justiça disse, de forma imprópria, à administração da recruta que a posição de Ali não era motivada pelas suas crenças enquanto muçulmano. Ali foi então ilibado dos crimes pelos quais foi condenado, tornando a pretensão de Trump insignificante.



O advogado da família de Muhammad Ali, Ron Tweel, reagiu, agradecendo as intenções de Trump, mas lembrando que o perdão é desnecessário: "Apreciamos as intenções do Presidente Trump, mas o indulto é desnecessário. O Supremo Tribunal dos EUA anulou a condenação de Muhammad Ali numa decisão unânime em 1971. Não existe nenhuma condenação que requeira um indulto presidencial".



Esta intenção de "perdoar" surge semanas depois de ser concedido um indulto a Jack Johnson, outro lendário pugilista afro-americano, o primeiro campeão de pesos pesados afro-americano. Johnson foi condenado em 1913 por ter violado a lei ao transportar de forma ilegal uma mulher de estado para estado por motivos "imorais". Johnson foi casado duas vezes com mulheres brancas, atitude mal vista à altura, bem como o seu estilo de vida boémio, que a sociedade acreditava ser restrito aos brancos.



Esta semana, Trump concedeu ainda um indulto a uma mulher negra que estava a cumprir prisão perpétua. O indulto foi encomendado a Trump pela estrela de reality shows Kim Kardashian. Alice Marie Johnson agradeceu ao presidente ter sido libertada ao fim de cumprir 20 anos de uma pena de prisão por uma ofensa relacionada com drogas. Trump, à altura, disse aos jornalistas: "O poder do perdão é uma coisa linda. Eu quero ajudar pessoas que tenham sido tratadas de forma injusta, como a Alice".



Com esta intenção de perdoar Muhammad Ali, seria o terceiro afro-americano, em pouco mais de um mês, que receberia o indulto presidencial de um político que durante a corrida presidencial (e posteriormente) foi acusado de ser racista devido a declarações que dirigiu a diversos grupos raciais.



Já a família passada de Trump era acusada de racismo, com o seu avô a negar que os seus prédios fossem arrendados a pessoas que não fossem brancas. O músico Woody Guthrie compôs uma canção (Old Man Trump) dirigida ao avô de Donald Trump onde cantava: "Ó, eu suponho que o velho Trump saiba quanto ódio racial/ Ele levantou no coração dos homens" ("O I suppose that Old Man Trump knows just how much racial hate/ He stirred up in that bloodpot of human hearts").



Muhammad Ali morreu em 2016, aos 74 anos. Muitos consideram-no como um dos principais rostos (e punhos) do movimento civil norte-americano, para além de ser um dos melhores pugilistas de sempre.