As autoridades norte-americanas estão a transferir cerca de 1.600 imigrantes para prisões federais no país, segundo fontes oficiais que falaram com a agência Reuters. Os detidos foram presos quando estavam a tentar cruzar ilegalmente a fronteira dos EUA e serão acusados por um procurador federal, ao abrigo da política de tolerância zero de Donald Trump.

Uma porta-voz dos Serviços de Imigração e Controlo de Fronteiras dos EUA (ICE, em inglês) contou à Reuters que cinco prisões federais vão albergar estes detidos durante o período de 120 dias (pelo menos). Os imigrantes e até mesmo os requisitantes de asilo serão depois transferidos para outros centros de detenção e ouvidos em tribunal.

A prisão de Victorville na Califórnia já se está a preparar para a chegada de 1000 pessoas, o que implica mover 500 dos seus reclusos para outras unidades prisionais de média-segurança, de acordo com o presidente do Conselho das Prisões Locais, John Kostelnik.



Além da Califórnia, outras prisões nos estados de Washington, Oregon, Arizona e Texas vão receber detidos.



Outros responsáveis dos sindicatos de trabalhadores das prisões norte-americanas falaram à Reuters sobre os problemas que esta acção causa, nomeadamente: questões de segurança, pessoal e falta de preparação para receber tantas pessoas.

O antigo director-adjunto do ICE criticou esta medida, lembrando que "uma grande percentagem dos detidos do ICE não têm cadastro e são mais vulneráveis num ambiente prisional - pessoal de segurança e administradores nas prisões federais fizeram carreira a lidar com criminosos que estão a cumprir penas longas por crimes graves e os procedimentos e treino reflectem isso". "Esta transferência em massa pode trazer sérios problemas", sublinhou.

Também o director do Fórum Nacional de Imigração, Ali Noorani, criticou a transferência dos detidos: "as nossas prisões federais estão preparadas para deter os piores dos piores. Não deviam ser usados para questões de imigração".

Durante o mandato do antigo presidente, Barack Obama, os imigrantes sem registo criminal podiam esperar pelas audições em tribunal em liberdade.