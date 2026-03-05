Sábado – Pense por si

Última Hora

Irão: Teerão nega ter fechado estreito de Ormuz

Lusa 18:33
As mais lidas

O estreito de Ormuz e os golfos Pérsico e de Omã foram classificados também como "zona de operações de guerra" pelo setor marítimo, após uma reunião entre sindicatos e empregadores mundiais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou esta quinta-feira que Teerão "não tem intenção", nesta fase, de fechar o estreito de Ormuz, mas não descartou essa opção se Israel e os Estados Unidos continuarem a guerra.

Golfo Pérsico
Golfo Pérsico AP

"Não temos qualquer intenção de fechar o estreito neste momento", afirmou Abbas Araghchi ao canal norte-americano NBC News, referindo-se à passagem entre o golfo de Omã e o golfo Pérsico por onde transita 20% do petróleo bruto mundial.

"Não o fechámos. São os navios e os petroleiros que não tentam atravessá-lo, pois temem ser atingidos por um dos lados", continuou.

Também a missão do Irão na ONU tinha afirmado esta quinta-feira que as afirmações de que Teerão tinha fechado o estreito de Ormuz eram "infundadas e absurdas", apesar de a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime, ter avisado que os navios que passarem por lá "poderão ser atacados ou afundados".

O estreito de Ormuz e os golfos Pérsico e de Omã foram classificados também como "zona de operações de guerra" pelo setor marítimo, após uma reunião entre sindicatos e empregadores mundiais.

A declaração confere aos tripulantes de navios direitos reforçados, incluindo o de solicitar o repatriamento a expensas do armador, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A designação responde à "dimensão das perturbações e dos riscos enfrentados pelas tripulações civis na região", explicaram as duas partes num comunicado conjunto, referindo-se a centenas de navios bloqueados devido à guerra no Médio Oriente.

A Organização Marítima Internacional (IMO, em inglês) anunciou hoje que cerca de 20.000 tripulantes e 15.000 passageiros estavam bloqueados no Golfo Pérsico desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

Artigos Relacionados
Tópicos líder supremo iraniano Guerra Irão Irão Mortes Teerão Omã Israel Estados Unidos Organização Marítima Internacional Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica Organização das Nações Unidas NBC News Ali Khamenei Abbas Araghchi
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Teerão nega ter fechado estreito de Ormuz