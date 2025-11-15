Israel entrega mais 15 corpos às autoridades de Gaza

O Hamas entregou 20 reféns vivos e 25 mortos, faltando ainda localizar três corpos.

Israel entregou mais 15 corpos de palestinianos que estavam na sua posse, em troca dos restos mortais de um refém israelita, devolvido na quinta-feira na Faixa de Gaza, anunciaram hoje as autoridades do território.



Corpos são transferidos em Gaza após negociação com o Hamas e Israel Associated Press

O Ministério da Saúde do governo na Faixa de Gaza, controlado pelo grupo islamita palestiniano Hamas, indicou em comunicado que Israel entregou os 15 corpos através da mediação do Comité Internacional da Cruz Vermelha.

"O Ministério da Saúde anuncia a receção, através do Comité Internacional da Cruz Vermelha, de 15 corpos de mártires entregues ontem, sexta-feira, pela ocupação israelita, elevando o número total de corpos recebidos para 330", refere o comunicado.

Ao abrigo do acordo de cessar-fogo no enclave palestiniano, em vigor desde 10 de outubro, o Hamas entregou 20 reféns vivos e 25 mortos, faltando ainda localizar três corpos.

Israel entregou por sua vez quase dois mil prisioneiros palestinianos e 330 corpos, dos quais as autoridades da Faixa de Gaza apenas conseguiram identificar 97.

Estes corpos chegam geralmente ao Hospital Nasser em Khan Yunis, no sul do território, mas, devido à falta de equipamento de autópsia, as famílias tentam fazer as identificações por vezes através de imagens divulgadas pelo ministério num grupo de conversação ‘online’.

O Ministério da Saúde refere que muitos destes corpos chegam também mutilados, apresentando sinais de abuso físico ou tortura. Alguns estavam ainda algemados e vendados, segundo imagens divulgadas pelo hospital Nasser vistas pela agência noticiosa EFE.

Além da troca de prisioneiros e corpos, o acordo de cessar-fogo inclui a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território.

A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita, o desarmamento do Hamas, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 69 mil mortos, segundo as autoridades locais, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.