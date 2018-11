Donald Trump deu a entender esta terça-feira que os EUA não irão punir económica e politicamente a Arábia Saudita ou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman pelo homicídio e desmembramento do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Numa declaração divulgada esta terça-feira denominada "América Primeiro!", o presidente dos EUA revelou que as agências norte-americanas ainda estão a recolher dados, mas não se mostrou preocupado com a possibilidade de Mohammed bin Salman ter tido conhecimento da morte premeditada do correspondente do The Washington Post. "Talvez ele o tenha feito, talvez não tenha", resumiu no documento.

"O crime contra Jamal Khashoggi foi terrível, e um que o nosso país não o desculpa. De facto, já tomámos medidas fortes contra aqueles que sabemos que participaram no assassínio", comentou Trump. "Depois de uma grande investigação independente, agora sabemos muitos detalhes deste crime horrível e já sancionámos 17 sauditas que estiveram envolvidos na morte de Khashoggi e na remoção do seu corpo", disse, admitindo que sabe que representantes da Arábia Saudita acusaram o jornalista de ser um "inimigo do Estado" e um membro do Estado Islâmico e que as suas decisões não se basearam nestas.