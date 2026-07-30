Trump recorre ao Supremo Tribunal contra indemnização de 72,4 ME a colunista E. Jean Carroll

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu ao Supremo Tribunal que anule a condenação de pagamento de 83 milhões de dólares (72,4 milhões de euros) em indemnização por difamação da colunista E. Jean Carroll, que o acusou de agressão sexual.



Donald Trump, presidente dos EUA Julia Demaree Nikhinson/AP

No recurso ao Supremo, a defesa de Trump argumenta que o Presidente não pode ser condenado por declarações feitas enquanto estava em funções e que uma decisão de um tribunal inferior "anulou indevidamente a imunidade presidencial".

Os advogados de Trump baseiam-se agora na histórica decisão de 2014 do Supremo, que concedeu aos presidentes e ex-presidentes ampla imunidade de processo por atos cometidos durante os seus mandatos.

"Este é o primeiro caso na história da nossa nação em que um tribunal responsabilizou um presidente por danos decorrentes de conduta no cargo", argumentam os advogados de Trump no recurso.

Trump pagou este mês 5,6 milhões de dólares a Carroll, após esta ter ganhado um primeiro caso judicial em 2023 por ataque sexual e difamação.

O caso começou depois das acusações de Carroll, ex-colunista da revista Elle, a Trump por ataque sexual em um provador de uns grandes armazéns nova-iorquinos em meados da década de 1990.

Há três anos, um júri de nove pessoas considerou por unanimidade Trump responsável de ataque sexual e difamação contra E. Jean Carroll.

Os 5,6 milhões de dólares (4,9 milhões de euros), que correspondem à indemnização mais juros, estavam em uma conta bancária controlada pelo sistema judicial pendentes de autorização para serem transferidos.

O juiz Lewis Kaplan, que presidiu ao caso, ordenou o pagamento perante as novas tentativas da defesa Trump de arrastar o processo, apesar de o Supremo Tribunal ter sido claro na obrigação de Trump em indemnizar Carroll.

O Supremo recusou em 29 de junho aceitar um recurso de Trump contra a sentença que o obrigava a indemnizar Carroll.

Carroll promoveu um segundo processo, por difamação, por Trump continuar a ofendê-la nas redes sociais em relação ao ataque sexual, obtendo uma segunda vitória, com a indemnização mais avultada de 83 milhões.