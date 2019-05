O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou esta quarta-feira o desejo de se encontrar com líderes iranianos, mas avisou que haverá mais sanções se o país não alterar estruturalmente a sua conduta".

No dia em que o Irão anunciou que suspenderia parcialmente os seus compromissos no acordo nuclear de 2015, os EUA informaram as empresas de todo o mundo que sancionariam a compra de metais das minas iranianas, mas o Presidente norte-americano confia ainda que possa ser feito um novo acordo com Teerão.