Em Maio de 1984, Jonathan Greenberg, então jornalista da revista Forbes, recebeu uma chamada de um trabalhador da Organização Trump – que se apresentou como John Barron e que insistiu em contar como o actual presidente norte-americano, na altura com 37 anos, era mais rico do que tinha calculado a Forbes e que deveria estar numa posição mais elevada na lista dos 400 mais ricos dos Estados Unidos.

John Barron era afinal Donald Trump. Quem o garante é o próprio jornalista, que agora difundiu as gravações das conversas telefónicas. Apesar de Trump tentar "engrossar" a voz, é fácil identificá-la, explica Greenberg, que acusa o actual líder dos Estados Unidos de ter construído ao longo da sua carreira a percepção de ser uma pessoa mais rica do que era na realidade, o que lhe concedeu uma influência injustificada.

"Foram precisas décadas para desmascarar a farsa elaborada por Trump para projectar a sua imagem como uma das pessoas mais ricas da América. Quase todas as afirmações eram falsas. Trump não era só mais pobre do que dizia que era. Com o passar do tempo, descobri que ele não deveria ter estado sequer nos três primeiros da lista da Forbes", escreveu Greenberg num artigo do Washington Post.

A revista elaborou, em 1982, a primeira lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos – lista que incluía Donald Trump, com uma fortuna avaliada em 100 milhões de dólares. Contudo, o jornalista garante que, na verdade, a fortuna do presidente norte-americano era de cinco milhões de dólares.

Já em 1983, Trump e os seus advogados tinham pressionado Greenberg para melhorar a classificação do actual presidente na lista da Forbes. Nesse ano, a revista classificou a sua fortuna em 200 milhões de dólares – um quinto do que Trump garantia possuir.

Após a chamada do falso John Barron – que garantiu que Trump tinha assumido a maioria dos activos do pai, Fred, e que controlava "90 por cento" do negócio imobiliário da família – a revista publicou a lista dos mais ricos com a fortuna de Trump avaliada em 400 milhões de dólares. Contudo, as informações eram falsas – Fred Trump nunca abdicou do controlo do império imobiliário, até à sua morte, em 1999.

Durante a chamada telefónica, Greenberg comprometeu-se a não divulgar informações sobre a mesma. Passados 34 anos, o jornalista decidiu que as mentiras de Trump não compensavam o seu silêncio.

Actualmente, Donald Trump ainda figura na lista da Forbes – com uma fortuna avaliada em 3.100 milhões de dólares.