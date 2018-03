Um juiz federal norte-americano deu esta quarta-feira autorização para que avance um processo contra Donald Trump sobre recebimento indevido de dinheiro. Esta é a primeira vez que um caso deste género é admitido por um tribunal federal, avança o Washington Post.Em causa está o facto do presidente dos Estados Unidos poder ter recebido dinheiro para o Trump International Hotel de governos estrangeiros - o que pode ser considerado violação da Constituição norte-americana.Denominada "lei dos emolumentos", visa garantir que um presidente dos Estados Unidos não obtém quaisquer vantagens monetárias.

A decisão do juiz Peter J. Messitte, do estado norte-americano de Maryland, contraria argumento dos defensores de Donald Trump, que afirmaram que este tipo de processos apenas avança após autorização do congresso dos Estados Unidos.