Arakan Rohingya e que está a ser respondido pelo Myanmar", apontou Aung San Suu Kyi em tribunal. "Tragicamente, este conflito armado levou ao êxodo de centenas de milhares de muçulmanos de três cidades de Rakhine para o Bangladesh."



A política acusou ainda a Gâmbia, o país que tem atuado em nome de 57 países da Organização de Cooperação Islâmica na defesa dos Rohingya, de dar informação "incompleta e errada", sobre a verdadeira situação no país. Acrescentou ainda que este é uma assunto que se tem de resolver dentro do país e não nos tribunais internacionais. "O Myanmar não tolera qualquer violação dos direitos humanos. Nunca ficou nada por revirar nesse campo", apontou.



"O mundo irá julgar"

Aung San Suu Kyi foi laureada com o Prémio Nobel da Paz em 1991 pela sua luta não-violenta na defesa pela democracia e os direitos humanos no país enquanto prisioneira política. Nas eleições de 1990, foi proibida de ocupar o lugar de primeira-ministra mesmo tendo tido 59% dos votos, tendo passado 15 anos em prisão domiciliária. É agora alvo de muitas críticas por estar do lado do Governo e não admitir a perseguição do povo Rohingya.



Em resposta ao testemunho de Aung San Suu Kyi, Mohammed Mohibullah um dos líderes da comunidade Rohingya considerou que "o mundo irá julgar a sua alegação de que não existe qualquer genocídio, sem apresentar provas". "Um ladrão nunca admite que é ladrão, mas a justiça chega através de provas e o mundo tem provas através de nós.



Desde 2017 que já fugiram do Myanmar para o Bangladesh mais de 700 mil membros do povo Rohingya devido à perseguição sentida.







