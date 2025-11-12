Trump espera promulgar esta noite lei que acaba com a paralisação orçamental

Senado aprovou o acordo de financiamento provisório, com 60 votos a favor e 40 contra.

O presidente dos Estados Unidos espera promulgar já esta quarta-feira à noite uma lei que ponha fim à paralisação orçamental recorde no país, disse a sua porta-voz Karoline Leavitt.



Trump espera assinar lei para fim da paralisação orçamental nos EUA AP Photo/Evan Vucci)

Donald Trump "alegra-se por pôr fim a este shutdown devastador causado pelos democratas e esperamos que esta assinatura ocorra esta noite", declarou Karoline Leavitt numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Após um dia de oito votações, o Senado aprovou, na última segunda-feira, o acordo de financiamento provisório, com 60 votos a favor e 40 contra.

O acordo, promovido pelos republicanos, com apoio de oito democratas, foi alcançado no 41.º dia de paralisação do Governo, a mais longa da história dos EUA, e está agora nas mãos da Câmara dos Representantes, que deverá iniciar a sessão hoje, decidir o desfecho.

Os oito democratas que romperam com o voto partidário e permitiram que o pacote avançasse foram Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin e o independente Angus King.