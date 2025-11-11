Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de novembro de 2025 às 14:28

Senado dos EUA aprova projeto de lei para pôr fim à paralisação do governo

O Senado dos EUA aprovou, esta segunda-feira, um acordo que abre caminho ao fim da paralisação mais longa da história do país.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)