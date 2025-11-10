Sábado – Pense por si

10 de novembro de 2025 às 19:24

“Está finalmente a chegar ao fim”: Presidente da Câmara dos Representantes sobre paralisação do governo dos EUA

Mike Johnson disse, esta segunda-feira, que os senadores democratas “finalmente deram um passo à frente para acabar com o sofrimento” após acordo no Senado, o que permitirá pôr fim à mais longa paralisação do governo dos Estados Unidos.

