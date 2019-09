Pais alimentam bebé de 14 meses com café por não terem dinheiro para comprar leite

Uma bebé de 14 meses, de nacionalidade indonésia, ingere mais de um litro de cafeína por dia.





etik, um jornal local.

Hadijah Houra bebe desde os seis meses, quatro vezes por dia, biberões de café, uma vez que os pais não têm condições financeiras para comprar leite, segundo avança o jornal britânico Mirror, que cita a entrevista dos pais dada ao D

A notícia retrata a história de um casal que vive em Polewali, e que, em entrevista contam que a bebé está viciado em cafeína. A menina fica toda a noite acordada a brincar devido às elevadas quantidades de cafeína que tem no organismo.



Apesar da alimentação desequilibrada, a criança é saudável e cresce sem qualquer problema de saúde, de acordo com informação avançada pelos pais ao órgão de comunicação. Depois da história desta família ter corrido o mundo através da Internet, a Agência de Saúde da cidade de Polewali decidiu ajudar o casal com um cabaz com vários produtos, principalmente alimentos, para a menina.



Recorde-se que a ingestão de café nos bebés e crianças aumenta o risco de doenças cardíacas e pode causar ansiedade e distúrbios no sono.